衆院選（２７日公示、２月８日投開票）を控え２６日、都内で日本記者クラブ主催の党首討論会が開かれ、れいわ新選組の大石晃子共同代表が何度も司会に発言を止められる一幕があった。討論会冒頭は各党党首が１分間で政策を述べた。大石氏は「生身の人間が社会を変える消費税廃止」と書いた紙を掲げた。そして、涙で目がはれているとし「この数日間、党首討論に出ているんです。乾いたプレゼン大会。１分間のスピーチで自分が