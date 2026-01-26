【その他の画像・動画等を元記事で観る】石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作「サイボーグ009」。この度、石ノ森章太郎の誕生日である1月25日を記念し、新作アニメーション「サイボーグ009 ネメシス」の続報が発表された。まず主題歌情報が解禁！主題歌は石ノ森章太郎が作詞した「誰がために」に決定した。1979年放送TVアニメ『サイボーグ009』の主題歌としても知られるこの歌には、石ノ森章太郎自身が綴ったサイボ