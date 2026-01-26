SKY-HIが主宰する｢BMSG｣からデビューし着実にキャリアを積み重ね、多方面から注目を集めている Aile The Shota。2024年11月に発表された1st Album『REAL POP』で、”本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、Aile The Shotaらしい感性とクリエイティビティでJ-POPシーンに新たな風を吹き込んだ作品から約1年、『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた第2章2nd Album『REAL POP 2』が、2026年2月18日（水）にデジタ