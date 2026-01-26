３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの日本代表メンバーが２６日、追加発表され、中日・高橋宏斗投手が選出された。前大会に続いて、最年少での選出となった右腕は、「日の丸を背負うことに責任を持ち、戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え、全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度、世界一をとれるように頑張ります」とコメントした。昨