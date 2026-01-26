ドル指数低下、先週末大幅低下の後も反発限定的＝ロンドン為替 週明けもドル指数が低下している。先週末にはドル円急落を受けて、ドル指数は９８．４８１から９７．４２５まで大幅に低下した。週明けにはＮＹ終値９７．５９９から９７．０２５まで低下して取引を開始。その後、９７．３３３まで一時反発したが、９６．９４９まで一段と低下した。足元では再び９７．１０以下の水準に低下している。 市場では２３日に日米