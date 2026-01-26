中国、春節期間の日本渡航自粛を国民にあらためて警告 中国外務省は、2月中旬の春節（旧正月）期間中の日本への渡航を控えるようあらためて国民に呼びかけた。新華社通信が報じた。新華社は、「日本社会は治安が不安定で、中国人を対象とした法な犯罪事件が多発」し、中国人は「日本で深刻な安全のリスクに直面している」と伝えた。 （ブルームバーグ）