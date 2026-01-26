２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。騎手部門の最多勝利、最高勝率、最多賞金獲得、騎手大賞受賞のクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が壇上で喜びを語った。ルメール騎手は「いい年でしたね。前半はちょっと遅れましたけど、後半はいい瞬発力を見せましたね」と２５年を振り返った。今年については「またいい結果を期待しています。特にＧ１とか、海外の大きなレースを勝ちたい。改めて