２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が１月２６日、都内のホテルで開催された。騎手部門で２年連続、自身６度目のＭＶＪ（ＪＲＡと地方、海外の指定レースを合わせた成績を「勝利度数」「勝率」「獲得賞金」「騎乗回数」の項目ごとに順位付けをして、その総合得点により受賞者を決定）に輝いた戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝が壇上で喜びを語った。戸崎騎手は「またこの場に上がれたことをうれしく思います。本当に僕に