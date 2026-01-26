Ｊ１福岡は２６日、臨時株主総会において新たな役員の選任を決定し、新社長に元浦和ＤＦの西野努氏が決まったと発表した。福岡は１５日に、監督としての契約を解消した金明輝氏のパワハラを含むコンプライアンス違反に対する管理監督責任で、結城耕造前社長が辞任すると明らかにしていた。監督に昨季就任した金氏の行為では、第三者の弁護士による調査で３つの事案でコンプライアンス違反が確認された。昨年１１月には特定の