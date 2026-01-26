相手選手と競り合うアーセナルのトロサール（右）＝25日、ロンドン（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（19〜25日）で、イングランドは首位アーセナルがマンチェスター・ユナイテッドに2―3で屈し、勝ち点50から伸ばせなかった。マンチェスター・シティー、アストンビラが同46で続く。スペインはバルセロナがオビエドに3―0で快勝し、勝ち点52でトップを堅持した。2位レアル・マドリードはビリャレアル