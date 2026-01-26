2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。最多賞金獲得調教師に輝いた矢作師は「去年はいっぱい稼いだけど、外貨が多かったので、今年はもう少しはJRAで頑張ってお金をいただきたいと思います」と意気込みを口にした。今後の目標については「まだ獲っていないタイトルが世界中にはいっぱいある。天皇賞も勝っていないので、勝ちたいですね」と語った。