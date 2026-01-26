映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」の新たな公開日が6月12日に決まったことが26日、公式サイトなどで発表された。「公開を心待ちにしていた皆様、大変お待たせいたしました！」などと伝えられた。同作は当初、1月9日の公開を予定していた。昨年10月に「諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期させていただくことになりました」と発表していた。同作はAぇ！groupのメンバー4人と元同グループメンバーの草