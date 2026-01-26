浜岡原発の再稼働に向けた審査における不正行為を受け、26日、原子力規制委員会が、中部電力本店に立ち入り検査に入りました。26日の立ち入り検査は5人の検査官が行い、中部電力側は、浜岡原発の責任者である豊田哲也原子力本部長ら9人が対応しました。不正行為に関係していた部署がどこまで及ぶか聞き取りを行い、不正データを策定していた部署内でのやりとりの記録などの提出を求めました。原子力規制庁の担当者「まずは事実関係