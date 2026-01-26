3月に迫ったWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックの追加メンバーが発表され、明桜高校出身でオリックス・バファローズの曽谷龍平投手が選ばれました。阪神の石井大智投手や大谷翔平選手とともに名を連ねています。