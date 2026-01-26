Wリーグは1月24日から25日にかけて、『大樹生命 Wリーグ 2025－26』のWリーグプレミア第12週を開催。対戦結果と勝率により、最下位が確定した東京羽田ヴィッキーズのWリーグフューチャーへの自動降格と、7位が確定したアイシンウィングスの入替戦出場決定を発表した。 東京羽田は24日に富士通レッドウェーブと対戦し、61－78で敗戦。レギュラーシӦ