残り「3分の2」の負担は誰が？三重県四日市市の地下駐車場で大量の車が水没した問題で、国の補償方針が示されました。 【写真を見る】274台が水没した地下駐車場 国は被害額の“3分の1”を負担 残る3分の2は誰が負担する？三重･四日市市 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では、去年9月の大雨で車274台が水没する被害が出ました。国はきょう、車の所有者が対象の説明会を開き、国が負担する補償を被害額の3分の1