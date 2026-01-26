元プロ野球選手のイチロー氏のモノマネで知られるお笑い芸人・ニッチローが1月23日、Instagramを更新。巨人の田中将大投手（37）とのツーショット写真を公開した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「本物と偽物シリーズ」と題して投稿された写真には、おなじみのユニフォーム姿のニッチローと