【その他の画像・動画等を元記事で観る】 星野源と松重豊。音楽好きという共通点でつながったふたりが、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませるNHK総合の番組『星野源と松重豊のおともだち』（毎週水曜 23時～）。 ■琉球ガラス工房でのグラス作り、カーステで音楽を流しながら海辺をドライブ 話題を呼んだ韓国編に続いて、三度目の旅の舞台は、沖縄。冬でも時間がゆるやかに