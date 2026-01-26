26日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比520円安の5万2340円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては545.25円安。出来高は4644枚となっている。 TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は18.99ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5234