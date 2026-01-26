26日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝153円65銭前後と、午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円29銭前後と32銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース