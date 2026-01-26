寒波の影響で、週末は平地・山沿いともに大雪となったところがありました。 26日(月)午後5時の積雪は、新潟市中央区で25cm、長岡市で91cm、上越市高田で109cmとなっています。また、魚沼市守門や十日町市など山沿いでは2m以上雪の積もっているところがあります。 27日(火)の雪は小康状態になりますが、雨風が強まるところがありそうです。 ◆27日(火)午前9時の予想天気図 日本海の低気圧が次第に東北地方を通過する見込