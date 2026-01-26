柏崎刈羽原発で再稼働後 すぐにトラブルが起きた問題について、県経済界のトップは運転停止の判断を評価しました。 新潟商工会議所の廣田会頭は、再稼働した柏崎刈羽原発について「何かおかしいと思ったときに、強引に行かずに立ち止まってチェックを入れることは非常に大切なことだと思う」と述べ、早い段階で運転を止めた判断を評価しました。その上で、「安心安全が確認されたうえで進めてもらいたい」と述べました。 ■