広島で被爆した親を持つ被爆2世27人が被爆者援護法の対象になっていないことを違憲として国に1人あたり10万円の損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は上告を棄却する決定を下しました。これにより原告の訴えを退けた一審の判決が確定することになります。2026年1月26日放送