中国国家統計局の最新データによると、2025年通年の社会消費財小売総額は50兆元（約1120兆円）を突破し、前年比3．7％増加したとのことです。各地で消費革新が続き、文化、観光、エンターテインメント、スポーツイベントなどの細分化された分野が収益を上げ、シルバー経済、ウインタースポーツ経済、趣味の消費などが持続して拡大しています。1990年代生まれや2000年代生まれが消費の主力となる流れに伴い、キャンプ用品やフィギュ