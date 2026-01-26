阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリコプターが見つかった事故で、警察と消防は今日26日も捜索にあたりましたが、乗っていた3人の発見には至っていません。 【写真を見る】火口遊覧ヘリコプター事故から明日で1週間、搭乗者3人の捜索難航バス運休で団体キャンセルも熊本・阿蘇中岳 1月20日、男性パイロットと、台湾出身の男女2人が乗った遊覧中のヘリコプターが行方不明となり、中岳の第1火口の中で、大破し