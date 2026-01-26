「くまもと大好き大使」として活動する熊本市出身のアナウンサーが熊本県庁を訪れました。 【写真を見る】県庁訪問で笑顔を見せる毎日放送・山崎香佳アナウンサー 「くまもと大好き大使になってから、一気に熊本に関連する仕事が増えて…」 熊本県庁を訪問したのは、MBS毎日放送（大阪）の山崎香佳アナウンサーです。山崎アナウンサーは熊本市出身の28歳で、2020年に毎日放送に入社し、テレビやラジオ