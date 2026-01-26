熊本地震で被災した熊本競輪場が再建工事を終え、1月27日のグランドオープンを前に内覧会が開かれました。 【写真を見る】地震後に再建した「熊本競輪場」 が27日にグランドオープン車中泊可の駐車場は300人が3日間過ごせる防災備蓄倉庫を整備 1月26日の内覧会には、関係者や地域住民など約60人が参加しました。 熊本競輪場は2016年の熊本地震で、メインスタンドや、バンク（走路）などに被害が出ました。 これ