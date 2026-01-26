柴原瑛菜【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第9日は26日、メルボルンで行われ、女子ダブルス3回戦で柴原瑛菜（橋本総業）とロシア出身のベラ・ズボナレワのペアが第6シードのエイジア・ムハンマド（米国）エリン・ラウトリフ（ニュージーランド）組に7―5、3―6、6―1で勝ち、準々決勝に進んだ。シングルス4回戦は女子の第6シードのジェシカ・ペグラが前回覇者のマディソン・キーズ（ともに米国）を破り、8強入りした。第