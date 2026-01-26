M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î26Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬º£´ü¡¢¸Ä¿Í¤Ç3¥±¥¿¥×¥é¥¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Ä´Áª¼ê¡£Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¹¥¾¡Éé¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹¥¾¡Éé¤Ë´üÂÔ¡ª¹¥Ä´4Áª¼ê¤¬½¸·ë¸Ä¿Í6°Ì¤ÎEARTH JETS¡¦ÀÐ°æ°ìÇÏ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Á´4Áª¼ê¤¬3¥±¥¿¥×¥é¥¹¡£Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹¥¥«¡¼¥É¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âEARTH JETS¤Ï¥ê¡¼¥°9°Ì¤È¶ì¤·¤à