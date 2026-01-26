Photo: OGMAX 冷えるとおなかが痛くなりやすい私は今の時期、ハラマキが手放せません。一口にハラマキと言っても、綿やウール、化繊といった使われている素材や薄手、厚手といった違いがあるので、今までさまざまなブランドのハラマキを試してきました。辿り着いたのは程よい厚みのメリノ混ハラマキ Photo: OGMAX