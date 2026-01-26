侍ジャパン井端弘和監督が、WBCに出場する追加メンバー10名を発表。 【写真を見る】2大会連続 最年少でWBC出場のメンバーに選出 ドラゴンズ 髙橋宏斗投手(23) ｢目一杯 腕を振りたい｣ 追加メンバーは10名 前回大会に引き続き、最年少での選出となった髙橋宏斗投手は「チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるよう