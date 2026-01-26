岡山県庁 岡山県は、2026年2月25日、岡山での“古民家生活”をテーマにした無料セミナーをオンラインで開催します。 毎月、第２金曜・第４水曜に開いている「晴れの国ＤＡＫＡＲＡセミナー」として実施するもので、現在、参加者を募集しています。 今回のセミナーでは、東京から岡山に移り住み、革や布を使ったバッグや小物の制作などをしている男性が、古民家の魅力や選ぶ際のポイント、維持管