２月３日に大阪市北区の堂島、北新地一帯で開催される「第２３回堂島薬師堂節分お水汲（く）み祭り」のＰＲで、「第９代北新地クイーン」のみこさん（グランプリ）、麻耶さん、さやかさん、椿さんが２６日、同区の報知新聞大阪本社を訪れた。鬼追いによる厄払いや節分法要、約１９０人が参加する「龍の巡行」でクイーンが花魁（おいらん）姿で練り歩く光景も人気がある。近年のインバウンド需要から、祭りの英文チラシを近隣