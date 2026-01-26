高知県宿毛市（すくもし）では温暖な気候を活かして生産される土佐文旦の収穫が最盛期を迎えています。丸々と育った黄色い玉、宿毛市でも生産が盛んな土佐文旦です。宿毛市のハッピーフルーツ果樹園では3ヘクタールの畑で土佐文旦を育てていて、いま収穫の最盛期を迎えています。宿毛市のブンタンの生産は温暖な気候を活かし、木になっている状態で完熟させて収穫する「樹上栽培」が主流で果樹園のスタッフがハ