日本水連は２６日、都内で２０２５年度の優秀選手・優勝コーチの表彰式を開催した。競泳女子で日本代表の池江璃花子（横浜ゴム）は５０メートル自由形の優秀選手に贈られるアリーナスプリント賞を受賞した。ジャケットを羽織り、表彰を受けた池江は「このアリーナスプリント賞をいただいてから１０年ほどになるが、今でも新鮮な気持ちでトロフィーを受け取ることができて幸せな気持ち。（ロサンゼルス五輪の行われる）２０２８