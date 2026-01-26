関西を中心に活躍する高知市出身のプロのバレエダンサーが、高知県内の子どもたちにレッスンをおこないました。高知市のバレエスタジオでレッスンを行ったのは、高知市出身のプロのバレエダンサー・豊永太優さんです。1月25日、高知市のバレエ教室でおこなわれたレッスンには県内でバレエをしている8歳から20歳までの58人が参加。参加者は、豊永さんが企画し2026年5月に開催される舞台「夢の饗宴」にプロのバレエダン