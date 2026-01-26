中日のドラフト１位・中西聖輝投手（２２）＝青学大＝が２６日、ナゴヤ球場で行われた新人合同自主トレでブルペン入り。初めて捕手を座らせて、３０球を投げ、「感覚的に違うところもあったし、もっと修正できれば」と課題を口にした。この日は、自主トレを打ち上げた柳や高橋宏らがナゴヤ球場で調整。ランメニューの合間に、近くでやり投げトレーニングをしていた高橋宏の練習を見つめ、「自分ももっと工夫することがあるので