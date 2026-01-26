マンチェスター・ユナイテッドにも所属した元イングランド代表FWマイケル・オーウェン氏はブラジル代表FWマテウス・クーニャを称賛した。ユナイテッドはプレミアリーグ第23節でアーセナルと対戦し、ブライアン・エンベウモ、パトリック・ドルグ、マテウス・クーニャのゴールで3-2の勝利を飾った。前節のマンチェスター・シティ戦（2-0）に続き、マイケル・キャリック体制はビッグマッチ2連勝と最高のスタートを切っている。そんな