北海道エアシステム（HAC）は、12月11日にエンジン不具合を発生させた機材の運航を、1月29日から再開する。不具合は、同日の札幌/丘珠発秋田行きのJL2823便（ATR42-600型機、機体記号：JA14HC）で発生。離陸の2分後に右エンジン出力系統のトラブルが発生し、右エンジンが意図せず停止した。目的地を函館に変更し、緊急着陸した。着陸後の調査で、稼働していた左エンジンの推力も一時的に低下していたことがわかった。国土交通省は