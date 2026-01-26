ジンエアーは、年に2回実施するセール「JIN MARKET」を1月26日午前10時から29日まで開催している。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込。搭乗期間は1月26日から10月24日まで、一部期間は対象外。公式ウェブサイトやアプリ限定で販売する。受託手荷物15キロが含まれる。・ソウル/仁川発着高松（6,890円）、北九州（7,150円）、沖縄/那覇（8,830円）、福岡（9,130円）、札幌/千歳（10,710円）、名古屋/中