NTTドコモは、ドコモショップでの手続き完了後に実施している「お客さまアンケート」の案内方法を、2月1日から従来のメッセージからSMSへ変更する。 このアンケートは、店舗での応対品質向上を目的として実施されているもの。2月1日から、案内がSMSで配信されるようになる。 昨今、ドコモを装ったフィッシングSMSが確認されていることから、同社はあらかじめ正規の送信者名とリンク先URLを公開し