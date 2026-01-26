NTTドコモは、2026年3月31日の第3世代移動通信方式「FOMA」および「iモード」のサービス終了に伴い、「d払い」を継続して利用するために手続きが必要であると案内している。対象ユーザーは、「FOMA」、「Xi（かつ、iモードサービス）」を契約するユーザー。 FOMAを契約している利用者は、4月1日以降、電話料金合算払いとd払い残高からの支払いが利用できなくなる。d払い