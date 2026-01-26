自民党県連は花角知事に対し、県の新年度予算で原子力防災対策に力を入れるよう要望しました。 要望書には、原子力防災対策の推進について屋内退避の環境整備を支援することや、避難所に備蓄する物資を拡充することなどが盛り込まれています。 ■自民党県連 岩村良一幹事長 「昨年12月の県議会におきまして、原子力の関係についての決議を行った後ということで、新たなステージに入ってるわけであります。着実に予算