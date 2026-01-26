これからの気象情報です。 27日(火)昼間は、雪ではなく雨の降るところが多くなりそうです。 ◆警報・注意報 現在、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。 また、中越と上越に低温注意報の出ているところがあります。 ◆1月27日(火)の天気 ・上越地方 朝は穏やかな天気で、厳しく冷えこむでしょう。 ただ天気は下り坂で、昼ごろからは雨、夜は雪が降りそうです。 ・中越地方 沿岸部は、