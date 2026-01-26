25日、石川県加賀地方を中心に急激に雪が降り積もり、「顕著な大雪に関する気象情報」が合わせて4回発表されるなど記録的な大雪となりました。除雪が困難なほどの積雪で、日常生活にも大きな支障が出、26日になっても大きな影響が残りました。25日からの状況をまとめました。記者リポート「金沢市の中心部では融雪装置のついた道路はある程度除雪が進んでいますが、その横の歩道は地面が見えない状態で歩くのも困難となっています