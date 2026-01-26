２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。調教師部門の最多賞金獲得賞を受賞した矢作芳人調教師＝栗東＝が、壇上で喜びを語った。フォーエバーヤングでサウジＣ、ブリーダーズＣクラシックを制した矢作調教師は、３６億１６９１万８６００円を獲得。「悔しいですね、杉山（晴）くんに（勝利数で）負けて」と切り出し、「去年はいっぱい稼いだんですけども、外貨が多かったので、今年はもう少しＪＲＡ