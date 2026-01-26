東京六大学リーグの法大は２６日、新年度の「スポーツに優れた者の特別推薦入学試験」における野球部合格者１４人を発表した。横浜（神奈川）で副将を務めて昨春のセンバツ制覇に貢献し、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯に出場した高校日本代表にも選ばれた奥村凌大内野手のほか、同校からは片山大輔投手も合格。そのほか、木更津総合（千葉）の川端勝利投手、高知の大石来輝内野手、聖光学院（福島）の菊地政善内野手ら甲子園経験者も合