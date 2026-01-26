衆院選公示を前にした討論会で発言する自民党総裁の高市首相＝26日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ高市早苗首相（自民党総裁）は26日の日本記者クラブ主催の党首討論会で、衆院選の勝敗ラインとする日本維新の会と合わせて与党で過半数（233）を割り込んだ場合の対応に関し「即刻、退陣することになる」と明言した。自民党派閥裏金事件に関与した前議員らを衆院選で公認したことについては「みそぎが済んだとは受け止めてい