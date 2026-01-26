５人組ミクスチャーロックバンド「ＦＬＯＷ」が２６日、休養していたベースのＧＯＴ’Ｓ（４９）が活動を再開することを公式サイトで報告した。昨年５月に胸部大動脈解離で緊急手術を行い、休養していたＧＯＴ’Ｓについて、公式サイトは「いつもＦＬＯＷを応援していただき、誠にありがとうございます。休養しておりましたＧＯＴ’Ｓ（Ｂａ）につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、３月開催のライブ