OCAの総会で愛知・名古屋アジア大会の準備状況を報告する組織委の村手聡事務総長＝26日、タシケント（共同）【タシケント共同】愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）の大会組織委員会は26日、タシケントで行われたアジア・オリンピック評議会（OCA）の総会で準備状況を報告し、8月に始まる聖火リレーで、名古屋市のほか、過去のアジア大会開催地である広島市や東京でも採火式を行う方針を報告した。東京では1958年、広島では94年に